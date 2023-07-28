С начала года Белгородская область закупила 121 единицу медтехники

Белгородская область в этом году закупила 121 единицу медицинской техники. В их числе флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Например, в Борисовскую и Ракитянскую центральную районную больницу купили и установили СКТ, а в Ивню – маммограф. Этого оборудования в этих больницах не было никогда. Все это мы делаем для того, чтобы возможность получения медицинских услуг в сельских населенных пунктах, в сельских районах была такая же, как и в городах Белгородской области, - отметил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что из 121 единицы закупленного оборудования большая часть уже доставлена. Оставшееся установят в ближайшее время.