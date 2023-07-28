В Белгороде из-за непогоды пострадало 13 машин, 3 частных и 7 многоквартирных домов

Фото: @v_v_demidov.

Последствия вчерашней стихии коммунальные службы, спасатели и строители Белгорода убирали всю ночь. Утром мэр областного центра Валентин Демидов осмотрел город.

В первую очередь специалисты приводили в нормативное состояние дороги, восстановили электроснабжение и водоснабжение. По официальной информации, в городе повалено 50 деревьев. Также пострадало 13 автомобилей, три частных и семь многоквартирных домов.

- На восстановление в некоторых случаях понадобится ни один день. Как, например, во дворе дома 37 на улице 5 Августа. Здесь вчера обрушилась подпорная стена. Сейчас, глядя на это при свете дня, понимаю, главное - никто не пострадал, - сказал Демидов.

В парке Победы, на улицах Донецкая и Пушкарная из-за ливня сильное подтопление. Кроме того, обрушилась часть асфальтового полотна, которое подрядная организация Белоблводоканала укладывала в месте проведения капремонта канализационного коллектора.

Глава города поручил своему заместителю провести инвентаризацию подпорных стен. По итогам оценки и х включат в бюджет программу ремонта. В планах также реконструкция ливневок.