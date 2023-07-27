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НовостиОбщество27 июля 2023 18:59

Из-за стихии в Белгороде повалено 21 дерево и пострадали 6 автомобилей

Оперативные службы устраняют последствия непогоды в областном центре
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Из-за стихии в Белгороде повалено 21 дерево и пострадали 6 автомобилей.

Из-за стихии в Белгороде повалено 21 дерево и пострадали 6 автомобилей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода уже поступили сообщения о 21 поваленном дереве и 6 пострадавших автомобилях. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, пока на улице прекратились дождь и ветер.

Коммунальные службы начали убирать поваленные деревья. Спецтехника откачивает ливневые воды в зонах подтопления. Энергетики перезапитывают и восстанавливают поврежденые линии электропередачи

Сообщить обо всех последствиях ненастья в Белгороде можно по телефону 112. Дополнительно информацию об упавших деревьях в Белгорблагоустройстве принимают по телефону 8(4722)27-02-91