Из-за стихии в Белгороде повалено 21 дерево и пострадали 6 автомобилей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода уже поступили сообщения о 21 поваленном дереве и 6 пострадавших автомобилях. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, пока на улице прекратились дождь и ветер.

Коммунальные службы начали убирать поваленные деревья. Спецтехника откачивает ливневые воды в зонах подтопления. Энергетики перезапитывают и восстанавливают поврежденые линии электропередачи

Сообщить обо всех последствиях ненастья в Белгороде можно по телефону 112. Дополнительно информацию об упавших деревьях в Белгорблагоустройстве принимают по телефону 8(4722)27-02-91