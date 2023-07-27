Белгородский следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Старом Осколе. Фото: "КП" Архив

По результатам доследственной проверки по факту получения смертельной травмы сотрудником строительной организации на территории Старооскольского городского округа Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

По версии следствия, 24 июня этого года на одном из строительных объектов рабочие укладывали в траншее канализационную трубу. Из-за отсутствия укрепляющих конструкций грунт осыпался и находившегося в траншее 36-летнего мужчину придавило тощей смеси песка и глины. Рабочий скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.