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НовостиОбщество27 июля 2023 18:37

Главой Губкинского горокруга снова стал Михаил Лобазнов

Лобазнов занял пост главы во второй раз
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Михаил Лобазнов снова занял пост главы Губкинского городского округа. Его кандидатуру одобрил совет депутатов Губкина.

На должность главы Лобазнов избран уже во второй раз. 27 июля в городе прошла девятая сессия совета депутатов. Они рассмотрели итоги конкурса на замещение должности главы администрации.

Переизбранный глава муниципалитета поблагодарил депутатов за поддержку и доверие. В первый раз Лобазнов заял эту должность 20 июля 2021 года. Вопрос рассматривался на 37-й сессии местного совета депутатов.