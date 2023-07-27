Жители пяти приграничных районов Белгородчины получили новое жилье

Еще несколько семей белгородского приграничья, утратившие дома из-за обстрелов ВСУ, сегодня получили ключи от нового жилья. Новоселье сегодня у семей из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов.

На сегодняшний день из 1744 семей новое жилье выбрали порядка 1100.

Сегодня ключи получили семьи, которые в феврале выбрали квартиры и участки под будущее строительство. Процедура оформления всех документов довольно долгая.

- Смотря на счастливые лица людей, которые в скором времени переедут в таунхаус в Новосадовом, уверен в правильности нашего подхода. Новое жилье действительно крутое: светлые дома с хорошей планировкой. Таких вариантов у застройщика было шесть, и есть шесть семей, которым они подошли по квадратуре утраченного, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также сегодня проверил, как идет строительство нового жилья взамен утраченного в Стрелецком. Здесь строится 10 домов для семей из Валуйского горокруга и Белгородского района. Жилье планируют сдать к началу октября.

- Все строительство проходит под чутким контролем жителей, они сами достаточно часто приезжают на стройку и наблюдают за ходом строительства. Всего на разных стадиях строительства находятся 192 дома, - отметил Гладков.