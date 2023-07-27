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НовостиОбщество27 июля 2023 18:10

Жители пяти приграничных районов Белгородчины получили новое жилье

Губернатор вручил новоселам ключи от квартир
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Жители пяти приграничных районов Белгородчины получили новое жилье

Жители пяти приграничных районов Белгородчины получили новое жилье

Еще несколько семей белгородского приграничья, утратившие дома из-за обстрелов ВСУ, сегодня получили ключи от нового жилья. Новоселье сегодня у семей из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов.

На сегодняшний день из 1744 семей новое жилье выбрали порядка 1100.

Сегодня ключи получили семьи, которые в феврале выбрали квартиры и участки под будущее строительство. Процедура оформления всех документов довольно долгая.

- Смотря на счастливые лица людей, которые в скором времени переедут в таунхаус в Новосадовом, уверен в правильности нашего подхода. Новое жилье действительно крутое: светлые дома с хорошей планировкой. Таких вариантов у застройщика было шесть, и есть шесть семей, которым они подошли по квадратуре утраченного, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также сегодня проверил, как идет строительство нового жилья взамен утраченного в Стрелецком. Здесь строится 10 домов для семей из Валуйского горокруга и Белгородского района. Жилье планируют сдать к началу октября.

- Все строительство проходит под чутким контролем жителей, они сами достаточно часто приезжают на стройку и наблюдают за ходом строительства. Всего на разных стадиях строительства находятся 192 дома, - отметил Гладков.