Белгородцы стали первыми в командном чемпионате России по горному бегу

фото: Министерство спорта Белгородской области.

В Ярославле прошли соревнования среди мужчин и женщин по горному бегу. Сборная Белгородской области взяла пальму первенства в командном чемпионате России.

В стартах приняли участие 43 сильнейших спортсмена из одиннадцати регионов страны. Лидирующую позицию заняли белгородские спортсмены в мужском первенстве. В состав нашей сборной вошли Александр и Алексей Науменко, Владислав Чужинов и Сергей Суббочев.

как рассказали в Министерстве спорта Белгородской области, готовил спортсменов к выступлению тренер Владимир Бычков.