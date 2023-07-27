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НовостиОбщество27 июля 2023 15:19

Белгородцы стали первыми в командном чемпионате России по горному бегу

Соревнования прошли в Ярославле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: Министерство спорта Белгородской области.

фото: Министерство спорта Белгородской области.

В Ярославле прошли соревнования среди мужчин и женщин по горному бегу. Сборная Белгородской области взяла пальму первенства в командном чемпионате России.

В стартах приняли участие 43 сильнейших спортсмена из одиннадцати регионов страны. Лидирующую позицию заняли белгородские спортсмены в мужском первенстве. В состав нашей сборной вошли Александр и Алексей Науменко, Владислав Чужинов и Сергей Суббочев.

как рассказали в Министерстве спорта Белгородской области, готовил спортсменов к выступлению тренер Владимир Бычков.