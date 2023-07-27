Белгородец получил условный срок за попытку дать взятку чиновнику

Сотрудники УФСБ пресекли преступную деятельность жителя Старого Оскола. Мужчина пытался дать сотруднику местной администрации взятку в крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что староосколец хотел дать взятку заместителю начальника одного из департаментов администрации Старооскольского городского округа. Взамен фигурант хотел беспрепятственную победу при проведении закупочного конкурса по завышенным ценам в интересах юрлица.

Схема не сработала - против должностного лица возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки в крупном размере. Старооскольца признали виновным.

Поскольку осужденный активно сотрудничал со следствием и признал свою вину, ему дали четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Он также заплатит штраф в 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.