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НовостиОбщество27 июля 2023 14:38

В Белгородской области для жителей приграничья изменят порядок выдачи гумпомощи

Теперь ее будут предоставлять только определенным категориям граждан
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гуманитарную помощь будут предоставлять только определенным категориям граждан.

Гуманитарную помощь будут предоставлять только определенным категориям граждан.

Выдача гуманитарной помощи шебекинцам и грайворонцам изменится. Такое решение принято, потому что жители активно возвращаются в свои дома.

По словам замгубернатора Ольги Медведевой, уже более 90 тысяч человек получили продуктовые наборы. Теперь гумпомощь будут получать определенные категории граждан.

- Теперь будем выдавать гуманитарную помощь тем категориям граждан, кто наиболее остро в этом нуждается. Их нужно поддержать, - сказала Медведева во время брифинга.

С завтрашнего дня продуктовые наборы смогут получить: семьи с детьми-инвалидами, многодетные, лишившиеся жилья, одинокие пенсионеры с доходами менее 12 тысяч рублей, а также жителям 15 сел с действующим режимом ЧС.

Чиновница отметила, что те, кто проживают в ПВР, не нуждаются в продуктовых наборах, так как для них организовано ежедневное трехразовое питание.

Продуктовые наборы будут выдавать с 08:00 и до 20:00 мск в Белгороде в ДС «Космос». В случае если жители находятся в других муниципалитетах региона, то им не придется приезжать в областной центр, достаточно обратиться в местные администрации.

В Шебекино будут работать два пункта выдачи — в Доме культуры в Масловой Пристани и в ЦКР в городе Шебекино.

Помимо продуктов отселенцам к новому учебному году помогут обеспечить детей, находящихся в ПВР и вне их, школьной формой и канцелярскими принадлежностями. Кроме того, при необходимости будет оказано содействие в устройстве детей в образовательные учреждения.