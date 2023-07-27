В Белгородской области для жителей приграничья изменят порядок выдачи гумпомощи

Гуманитарную помощь будут предоставлять только определенным категориям граждан.

Выдача гуманитарной помощи шебекинцам и грайворонцам изменится. Такое решение принято, потому что жители активно возвращаются в свои дома.

По словам замгубернатора Ольги Медведевой, уже более 90 тысяч человек получили продуктовые наборы. Теперь гумпомощь будут получать определенные категории граждан.

- Теперь будем выдавать гуманитарную помощь тем категориям граждан, кто наиболее остро в этом нуждается. Их нужно поддержать, - сказала Медведева во время брифинга.

С завтрашнего дня продуктовые наборы смогут получить: семьи с детьми-инвалидами, многодетные, лишившиеся жилья, одинокие пенсионеры с доходами менее 12 тысяч рублей, а также жителям 15 сел с действующим режимом ЧС.

Чиновница отметила, что те, кто проживают в ПВР, не нуждаются в продуктовых наборах, так как для них организовано ежедневное трехразовое питание.

Продуктовые наборы будут выдавать с 08:00 и до 20:00 мск в Белгороде в ДС «Космос». В случае если жители находятся в других муниципалитетах региона, то им не придется приезжать в областной центр, достаточно обратиться в местные администрации.

В Шебекино будут работать два пункта выдачи — в Доме культуры в Масловой Пристани и в ЦКР в городе Шебекино.

Помимо продуктов отселенцам к новому учебному году помогут обеспечить детей, находящихся в ПВР и вне их, школьной формой и канцелярскими принадлежностями. Кроме того, при необходимости будет оказано содействие в устройстве детей в образовательные учреждения.