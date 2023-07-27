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НовостиПолитика27 июля 2023 12:50

За сутки пять муниципалитетов Белгородской области атаковали беспилотники ВСУ

Пострадавших и разрушений нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке беспилотников ВСУ. К счастью, обошлось без последствий. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку по обстрелам региона за 26 июля.

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас.

На окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство.

В селе Новопетровка Валуйского округа противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас.

В Краснояружском районе на окраине села Поповка сбит дрон противника. Имеющееся на нем взрывное устройство сдетонировало отдельно. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Задорожный — зафиксировано 6 прилетов.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.