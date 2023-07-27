МЧС: в Белгородской области ожидаются сильные дожди, грозы и град 28 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

27 и 28 июля на территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Днем местами возможен град.

Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами при грозах порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 21-26 градусов.

В Белгороде ночью обещают от 18 до 20 тепла, днем 22-24 тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит водителей быть внимательными и осторожными. Дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов – при сильном ветре они представляют большую опасность.