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НовостиПолитика27 июля 2023 11:32

Комбайнер пострадал в результате обстрела Белгородской области

Мужчину доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Комбайнер пострадал в результате обстрела Белгородской области.

Комбайнер пострадал в результате обстрела Белгородской области.

Фото: "КП" Архив

ВСУ обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа. В результате атаки пострадал комбайнер. Мужчина в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой. Также осколками снарядов поврежден комбайн, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.