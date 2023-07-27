Комбайнер пострадал в результате обстрела Белгородской области.
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ВСУ обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа. В результате атаки пострадал комбайнер. Мужчина в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой. Также осколками снарядов поврежден комбайн, - написал глава региона в телеграм-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.