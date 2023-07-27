Комбайнер пострадал в результате обстрела Белгородской области. Фото: "КП" Архив

ВСУ обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа. В результате атаки пострадал комбайнер. Мужчина в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой. Также осколками снарядов поврежден комбайн, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.