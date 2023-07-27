Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 11:14

В Белгородском районе пройдет торжественное богослужение в честь Дня Крещения Руси

Его проведет митрополит Иоанн
Наталия ИЛЮШНИКОВА

28 июля митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит торжественное богослужение в честь Дня Крещения Руси в поселке Разумное Белгородского района. Служба состоится в храме в честь равноапостольного князя Владимира.

Как сообщили в пресс-службе епархии, событие начнется в 8 утра. После литургии ожидается особое молебное пение в день Крещения Руси. Верующие будут молиться о народах, принявших православную веру «из единой купели Крещения в водах днепровских».

Помимо этого, в рамках праздничных мероприятий во всех храмах и монастырях Белгородской области в полдень зазвучит колокольный звон. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал на это свое благословение.