В Белгородском районе пройдет торжественное богослужение в честь Дня Крещения Руси

28 июля митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит торжественное богослужение в честь Дня Крещения Руси в поселке Разумное Белгородского района. Служба состоится в храме в честь равноапостольного князя Владимира.

Как сообщили в пресс-службе епархии, событие начнется в 8 утра. После литургии ожидается особое молебное пение в день Крещения Руси. Верующие будут молиться о народах, принявших православную веру «из единой купели Крещения в водах днепровских».

Помимо этого, в рамках праздничных мероприятий во всех храмах и монастырях Белгородской области в полдень зазвучит колокольный звон. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал на это свое благословение.