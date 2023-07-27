В Белгороде благоустройство набережной в районе КонПрока закончат к концу года

Гладков и Демидов проинспектировали ход работ на объекте. Фото: @v_v_demidov.

Глава региона и мэр Белгорода проверили, как идут работы по благоустройству городской набережной. Полностью сдать объект планируют до конца текущего года. Сейчас работы выполнены на 30%.

Рабочие продолжают устройство оснований под деревянные настилы, велопешеходные дорожки. Начали формировать площадку под спорткластер. Приступили к монтажу свай пешеходного моста в районе Волчанской.

- По поручению главы региона ведем переговоры с собственниками соседних земельных участков о благоустройстве территорий, чтобы набережная имела единый законченный стиль, и людям было приятно прогуливаться здесь, - отметил Валентин Демидов.

Есть объекты в зоне проведения работ, которые нельзя убрать. Это подмостовое пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, заборы завода и техобъекты, опоры освещения. А значит необходимо их органично вписать в новый проект. Поэтому существующие бетонные стены будем обязательно украшать, чтобы создать соответствующее настроение. Уверен, горожане по достоинству оценят вложенные сюда усилия, - подчеркнул Вячеслав Гладков.