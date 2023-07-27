На территории Белгородской области продлили особый противопожарный режим. Фото: "КП" Архив

На землях лесного фонда Белгородской области продлили особый противопожарный режим. Он продлится до 23 августа. Такое решение принято из-за жаркой и сухой погоды на территории региона, которая способствует возникновению в лесах высокой пожарной опасности.

На это время белгородцам нельзя находиться в лесах, проводить там массовые мероприятия, разводить костры. Министерство природопользования региона напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий виновные несут административную или уголовную ответственность.

Так, штраф для граждан составит от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Кроме того, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261 УК РФ.