В Белгороде появятся два новых жилых квартала.

Вчера на заседании архитектурно-градостроительного совета власти Белгородской области рассмотрели проекты двух новых жилых кварталов в областном центре. О том, как они будут выглядеть, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, первый квартал планируют построить на берегу Северского Донца по улице Студенческая. Его площадь составит порядка 65 га. В нескольких многоквартирных домах переменной этажности смогут жить 20 тысяч белгородцев. При этом застройщик обеспечит всю необходимую инфраструктуру – детские сады, школы, пляж, ФОК, бассейн и прогулочные зоны.

- Второй проект представляет два четырехэтажных дома на 88 квартир в микрорайоне Новый на улице Газовиков. Жильцов ждут зоны отдыха, современные спортивные и игровые площадки, подземная парковка, - поделился Вячеслав Гладков.