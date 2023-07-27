Общественные пространства в Белгороде обрабатывают от клещей

Фото: @beladm31.

Сегодня в областном центре продолжают обработку общественных пространств от клещей. Сейчас специалисты приступили к работам на лыжероллерной трассе в микрорайоне «Новый-2».

Также планируется до 14:30 провести акарицидную обработку в Архиерейской роще. К работам в Армячем логе специалисты приступят с 15:00, закончат до 18:00.

В мэрии Белгорода напоминают, что акарицидный препарат не несет вред людям и теплокровным животным. Но все же рекомендуется воздержаться от посещения этих мест во время обработки и в течение 3 часов после нее.