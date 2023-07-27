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НовостиОбщество27 июля 2023 8:51

В ЦРБ Белгородской области поступил новый спецтранспорт

В этом году для системы здравоохранения закупят 52 автомобиля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В ЦРБ Белгородской области поступил новый спецтранспорт.

В ЦРБ Белгородской области поступил новый спецтранспорт.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Четыре единицы специализированного транспорта поступили в Волоконовскую центральную районную больницу. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

По словам главы Белгородской области, новый транспорт, в первую очередь, направят в сельские территории.

- В этом году у нас в плане приобретение 52 автомобилей для системы здравоохранения, для первичного звена, 30 уже в работе, еще 22 автомобиля поступят до конца сентября. Стараемся сделать все, чтобы возможность получения быстрой и своевременной помощи, качественных медицинских услуг была у всех жителей, не только у городских, но и, конечно же, у сельских. Будем стараться и дальше эту работу продолжать, - подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.