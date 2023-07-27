Три новых депутата заняли вакантные места в Белгородской облдуме

Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы.

Стали известны имена депутатов, которые заняли вакантные места в Белгородской областной Думе. Мандаты переданы Валентине Шатило, Дмитрию Желкевскому и Юрию Дьячкову

Постановление о передаче мандатов депутатов Белгородской областной Думы VII созыва приняли на заседании Избирательной комиссии Белгородской области. Как отметили в пресс-службе облдумы, вакантные места появились после того, как трое парламентариев в июле этого года досрочно сложили депутатские полномочия.

Также на заседании избиркома объявили о регистрации кандидатов для участия в дополнительных выборах в Белгородскую областную Думу VII созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. Это Жанна Чефранова (от Единой России), Максим Малютин (от ЛДПР), Николай Андреев (от КПРФ) и Евгений Облаков (от Справедливой России – Патриоты за правду). Кто из них представит муниципалитет в облдуме, решат предстоящие сентябрьские выборы.