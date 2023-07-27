В Белгороде на Маяковского в 2024 году начнут строить детский сад

На месте трагедии на Маяковского построят детский сад.

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на улице Маяковского появится детский сад. К строительству учреждения приступят уже в 2024 году. Концепцию обсудили на заседании архитектурно-градостроительного совета.

Новый детский сад будет рассчитан на 150 мест. На первом этаже расположатся музыкальный зал, бассейн, пищеблок и зона для ожидания родителей. А на втором – учебная зона и спортивный зал с выходом на веранду с озеленением, чтобы в летнее время дети могли босиком заниматься физкультурой на свежем воздухе. Спальные и игровые комнаты будут обустроены на обоих этажах.

Напомним, учреждение образование построят в Белгороде на месте домов, разрушенных 3 июля 2022 года украинскими снарядами. Ранее губернатор поручал при разработке концепции учитывать память о трагическом событии.

Кроме того, еще один детсад появится в областном центре в микрорайоне Жемчужина. Он сможет принять сразу 350 детей. Это будет трехэтажное здание со всеми удобствами. Строить детский сад начнут уже в этом году.