Белгородцы возмутились тем, что их не пускают в школы и детские сады. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков озвучил возмущенное обращение жительницы Белгородской области. Женщина недовольна тем, что родителей не пускают на территорию школ и детских садов.

- У нас что, тюремный режим? Зачем нагнетаете? Сделайте систему пропусков: или ключи родителям, как от домофонов, или по паспорту. Вариантов масса, что значит «не пускать»? Просто тихий ужас, - негодует белгородка.

Губернатор не согласился с такой позицией жительницы региона и отметил, что в текущей оперативной обстановкой такие меры безопасности важны. Глава региона предложил родителям вместе принять решение о том, как лучше обезопасить детей.

- Рад бы сказать, что это перебор, но исходя из той информации, которая у меня есть, не могу с вами согласиться. Если мы запускаем очный формат обучения, то мы должны усилить контроль за безопасностью наших детей. Напомню, что в простое время заход родителей в эти учреждения запрещен, кроме тамбура. Создавать дополнительные трудности родителям никто не собирается, но обеспечить детям дополнительную безопасность нужно, - подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.