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НовостиОбщество27 июля 2023 5:48

В Белгороде на День города не будет салюта

Запустить фейерверки не позволяет оперативная обстановка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде на День города не будет салюта.

В Белгороде на День города не будет салюта.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Город Первого салюта – без салюта. В этом году не будет праздничных фейерверков к 80-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Всему виной – оперативная обстановка. Подробнее рассказала Руководитель управления культуры Белгорода Ольга Лесных. По ее словам, тема салюта сохранится в других мероприятиях.

- К сожалению, в этом году мы, конечно, не сможем провести салют, но тему салюта мы никак не отменим — она будет прослеживаться в различных сценарных планах, мероприятиях, конкурсах, - сказала руководитель управления культуры города.

Также Лесных рассказала, что праздничные мероприятия в городе стартуют уже первого августа. А непосредственно 5 августа день начнется с водружения Знамени Победы в 7 утра на Меловой горе.

Напомним, на территории Белгородской области действует запрет на запуск пиротехники. В прошлом году салют в День города запустить удалось, но он был под угрозой отмены. А вот уже 9 Мая обошлось без традиционных фейерверков, решили не рисковать.