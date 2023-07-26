В Белгородском хуторе Давыдкин начал работу новый ФАП

Фото: пресс-служба администрации Волоконовского района.

В хуторе Давыдкин Волоконовского района приступил к работе новый фельдшерско-акушерский пункт. В церемонии открытия принял участие министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

В новом ФАПе помимо комнаты приема фельдшера и врача, располагаются процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, дезинфицирующих растворов, комната для персонала, санузел, просторный холл для ожидания. Оборудование пункта полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям в рамках стандарта оснащения. Также на территории обустроен подъезд с соблюдением требований государственной программы «Доступная среда».

Каждую неделю вести прием в пункте будет семейный врач. Все его назначения пациентам будет в дальнейшем выполнять фельдшер.