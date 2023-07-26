Белгородцы будут праздновать День освобождения города в течение шести дней. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздничные мероприятия в честь 80-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в этом году будут проходить на протяжении нескольких дней – с 1 по 6 августа. Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов. Он также отметил, что самая масштабная праздничная программа запланирована на 5 августа. Кроме того, в честь юбилея освобождения города на Меловой горе планируют поднять Знамя Победы

- Мероприятия рассчитаны на несколько дней, но основная дата — это, конечно, 5 августа, когда будут проходить все официальные мероприятия. Все начнется с водружения боевого красного Знамени Победы на Меловой горе. Затем в течение дня жители, гости города и официальные делегации будут возлагать цветы и венки к памятникам и мемориалам. Мы постарались сделать программу таким образом, чтобы каждый смог ощутить значимость этой даты и событий, - рассказал градоначальник.