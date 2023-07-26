Белгородец до смерти избил приятеля и спрятал тело в сарае под мусором

Белгородский Следком завершил расследование убийства, замаскированного под безвестное исчезновение.

Установлено, что 3 апреля 2023 года без вести пропавший 57-летний житель региона вместе с 22-летним приятелем распивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчины начали ругаться и молодой человек стал избивать собутыльника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фигурант спрятал тело в заброшенной хозпостройке и засыпал мусором. С заявлением о пропаже мужчины к правоохранителям обратилась знакомая убитого.

В отношении 22-летнего белгородца возбуждено уголовное дело об убийстве. На период предварительно расследования судом по ходатайству следователя СК России обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время. Уголовное дело направлено в суд.