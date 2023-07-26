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НовостиОбщество26 июля 2023 13:41

Шестерым белгородцам вручат медаль за заслуги перед городом

Такое решение приняли депутаты Белгорода во время сессии горсовета
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стали известны имена белгородцев, которые получат медаль за заслуги перед городом. Их озвучили во время очередной сессии горсовета 25 июля. Горожан отметят за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в социально-экономическое развитие областного центра.

В числе получателей награды Герой России, руководитель Белгородского отделения организации «Боевое братство», депутат горсовета Вячеслав Воробьёв, а также управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», почетный гражданин Белгорода Александр Ващенко. Они удостоены медали I степени.

Медали II степени удостоены директор АНО «Институт анализа и развития современного общества», депутату горсовета Владимир Скурятин.

Медаль III степени вручат Татьяне Березке, замруководителя управления образования — начальнику отдела дошкольного образования администрации, Светлане Чужиковой — начальнику отдела оценки качества образования МБУ «Научно-методического информационного центра», Валерию Синякову — тренеру спортивной школы олимпийского резерва №3.