В Белгородской области за три месяца выявили 14 фальшивых банкнот. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за II квартал существенно снизилось число поддельных купюр. Так, в банковском секторе региона выявлено 14 фальшивок.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают крупные купюры. Эксперты банков выявили пять поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей, три двухтысячные и шесть фальшивых тысячерублевых банкнот. В региональном отделении Банка России рекомендуют белгородцам обязательно проверять свою наличность на подлинность как минимум по трем признакам.

- Без специального оборудования защитные элементы на банкноте можно оценить на ощупь, на просвет и меняя угол зрения. Кроме водяных знаков необходимо проверить элементы с повышенным рельефом, микротексты, понаблюдать за эффектом перемещения цифр на защитной нити. Если сомнения остаются, от купюры лучше отказаться. Но если подозрительная банкнота все же оказалась в вашем кошельке, ее стоит отнести в банк на бесплатную экспертизу, – советует начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Белгород Банка России Дмитрий Чермошанский.