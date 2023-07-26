На старом кладбище в центре Белгорода наведут порядок к 5 августа

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В Белгороде ко Дню освобождения города наведут порядок на могилах участников Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава администрации областного центра Валентин Демидов.

Белгородцы задали вопрос мэру о состоянии воинских захоронений во время прямого эфира. Валентин Демидов сообщил, что работы выполнят сотрудники Белгорблагоустройства и Горритуалсервиса в течение следующей недели. И к 5 августа на кладбище будет порядок.

- Будет организована акция волонтеров «Память жива». Молодежь выйдет на все захоронения участников Великой Отечественной войны. Приведет в порядок и возложит цветы, — рассказал градоначальник.