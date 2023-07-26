Из-за обстрелов ВСУ в белгородском селе несколько улиц остались без электричества

Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Почти 90 прилетов зафиксировано по территории Белгородской области со стороны Украины за 25 июля. Противник обстреливал приграничье из артиллерии, минометов, гранатометов, сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Ежедневную сводку опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по Журавлевке выпущено 3 снаряда. Также в селе противник сбросил с БПЛА две гранаты. В Щетиновке зафиксировано 10 артиллерийских снарядов и 29 гранатометных выстрелов.

В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 25 прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино и селу Дроновка выпущено 5 и 1 минометных снарядов соответственно.

В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье прилетело три снаряда. В районе села Графовка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 снарядов, по хутору Панков и поселку Ленинский – по 5, по селу Терезовка – 2 минометных снаряда. Также под минометный обстрел попало село Муром – зафиксирован один прилет.

Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет. В результате обстрела произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах в Муроме. Свет оперативно восстановили.