Жительница Белгородской области отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей

На уловки аферистов попалась жительница Валуйского городского округа Белгородской области. Женщина перевела на счета мошенников больше 4 миллионов кредитных денег.

По предварительным данным, злоумышленник позвонили белгородке под видом сотрудника банка и сообщил о подозрительных операциях с ее счетом. Далее в разговор включился якобы сотрудник правоохранительных органов. Он рассказал потерпевшей о том, что к незаконным операциям с ее счетом причастны сотрудники банка, и чтобы их разоблачить, необходимо соблюдать полную конфиденциальность. Звонивший грозил уголовной ответственностью.

Доверчивая белгородка, следуя указаниям мошенников, оформила пять кредитов на общую сумму более 4 миллионов рублей и перечислила все деньги на счета аферистов. Лишь после этого она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело.