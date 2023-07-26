Спасатели предупредили белгородцев об аномальной жаре 27 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские спасатели предупредили жителей региона об опасном метеорологическом явлении – сильной жаре. Согласно данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 27 июля местами температура воздуха составит +35 градусов.

Сотрудники МЧС по Белгородской области напоминают, что на территории региона действует особый противопожарный режим и призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, не стоит забывать о личной безопасности в жару. Носите легкую одежду из натуральных тканей, на улице обязательно надевайте головные уборы и не забывайте пить воду.

Если у вас дома нет кондиционера, спасатели предлагают лайфхак: можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода таким образом испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.