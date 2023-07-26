В Белгороде детям из социально незащищенной группы будут начислять выплаты из управления спорта

Депутаты белгородского горсовета поддержали проект, предусматривающий выплаты детям из образовательных организаций. Фото: @deputatybelgoroda.

Депутаты белгородского горсовета поддержали проект, предусматривающий выплаты детям из образовательных организаций, которые занимаются по программе спортподготовки и показывают отличные результаты. Это коснется ребят из социально незащищенной группы: детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из малообеспеченных семей, детей лиц, принимающих участие в СВО по контракту, детей добровольцев и мобилизованных

Полученные средства можно будет потратить на покупку спортинвентаря и на оплату участия в спортивных соревнованиях. Начисляться выплата будет от управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что при формировании бюджета средства на эти цели будут заложены. Депутаты проект решения поддержали единогласно.