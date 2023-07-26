В Шебекино снесли половину пятиэтажки, сильно поврежденной обстрелами ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Панельная пятиэтажка на улице Железнодорожной в Шебекино пострадала от обстрелов больше всех. В результате прилетов она загорела. Пожар сильно повредил несущие конструкции здания.

После экспертной оценки власти региона решили снести дом полностью и отстроить на его месте новый. Половина работы уже продела. По словам губернатора, понадобится еще неделя, чтобы снести МКД полностью. После чего строители расчистят площадку и приступят к застройке нового здания.

- Было произведено несколько экспертиз. Дом уже наполовину снесен. Подрядная организация работает и в выходные дни, согласовывая работы с жителями соседних домов. По факту нужна еще неделя для того, чтобы полностью расчистить площадку и убрать мусор. После этого сразу приступим к строительству, - рассказал Вячеслав Гладков.