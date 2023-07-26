В белгородском Шебекино строители закрыли тепловой контур на 370 объектах Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекино. Так, на 370 объектах, пострадавших от обстрелов ВСУ, строители уже закрыли тепловой контур. На 288 из них уже получены расписки от собственников. Сейчас подрядчики работают на 107 зданиях.

Глава региона осмотрел в квартиры тех домов, которые больше всего повреждены в результате обстрелов. В доме №5 на Ленина фасадные и кровельные работы практически завершены. Начинаются восстановительные работы внутри квартир.

- Пока нет пола, нет стен, нет потолков. Предстоит выполнить еще большой объем восстановительных работ. Пообщались с собственником квартиры, постарался ответить на его вопросы. Думаю, что с таким темпом все работы по восстановлению этой квартиры должны быть завершены уже в сентябре. Подрядчик хороший, ответственный, делает хорошо, - отметил Гладков.

Общежитие на Ленина, 58 региональные власти решили включить в план капремонта в 2024 году, но работы начнутся уже в этом. На объекте уже завершают кровельные работы, работы по установке окон, по внутренней отделке. Также строители готовят места общего пользования: туалеты, душевые, кухни, коридоры. Строители приступили и к замене коммуникаций.