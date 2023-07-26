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НовостиОбщество26 июля 2023 8:36

На белгородских пляжах с начала сезона спасли 6 человек, включая двоих детей

Всего в областном центре обустроено пять пляжей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На белгородских пляжах с начала сезона спасли 6 человек, включая двоих детей.

На белгородских пляжах с начала сезона спасли 6 человек, включая двоих детей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде с начала купального сезона на воде спасли шесть человек, двое из них – дети. В общей сложности в областном центре оборудовано пять пляжей: на Песчаной, на Везельской за УСК Хоркиной, на Речной и Донецкой, на правом берегу центрального пляжа. Левый берег центрального пляжа откроется после реконструкции ко Дню освобождения города – 5 августа.

Спасатели и медики дежурят на каждом пляже. В выходные на них работает дополнительный водный патруль. Акватории оборудованы буйками, организованы места для купания детей.

К сожалению, не обошлось и без несчастных случаев, в местах, не предназначенных для купания, один человек погиб. Там выставлены предупреждающие знаки, но не все обращают на них внимание.

Спасатели, сотрудники полиции и ПДН, городских управ и специалисты управления безопасности городской администрации регулярно проводят рейды по предупреждению купания детей без присмотра взрослых. Они проходят трижды в неделю. За это время на нарушителей уже составлено 19 материалов. Спасатели призывают белгородцев не пренебрегать правилами безопасности на воде.