В Белгородской области намолотили 215,7 тысячи тонн зерна

Средняя урожайность составляет 58 центнеров с гектара. Фото: "КП" Архив

Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области в самом разгаре. Уже все районы и городские округа региона приступили к обмолоту.

В этом году белгородским сельхозникам предстоит убрать порядка 640 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектаров технических культур.

На сегодняшний день аграрии уже убрали 37 тысяч га, что составляет около 6% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых. Намолочено по оперативной сводке на 25 июля 215,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 58 центнеров с гектара.