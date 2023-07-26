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НовостиОбщество26 июля 2023 8:01

В Белгородской области намолотили 215,7 тысячи тонн зерна

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляет 58 ц/га
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Средняя урожайность составляет 58 центнеров с гектара.

Средняя урожайность составляет 58 центнеров с гектара.

Фото: "КП" Архив

Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области в самом разгаре. Уже все районы и городские округа региона приступили к обмолоту.

В этом году белгородским сельхозникам предстоит убрать порядка 640 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектаров технических культур.

На сегодняшний день аграрии уже убрали 37 тысяч га, что составляет около 6% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых. Намолочено по оперативной сводке на 25 июля 215,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 58 центнеров с гектара.