Губернатор объяснил небольшое количество бюджетных мест в белгородском вузе

Во время вечернего прямого эфира 25 июля губернатор Вячеслав Гладков объяснил, по какому принципу выделяются бюджетные места в высших учебных заведениях региона. С вопросом к главе региона обратился местный житель. Он пожаловался, что в институте культуры всего одно бюджетное мести и спросил, нельзя ли изменить ситуацию.

Вячеслав Гладков ответил, что поменять что-то за месяц до начала нового учебного года невозможно. Да и распределение бюджетных мест – это довольно сложная схема.

- Вопрос еще не в количестве бюджетных мест, ведь каждое бюджетное место — это наличие рабочего места выпускнику в учреждении. Мы же должны готовить специалистов, исходя из потребности сферы культуры, все эти вопросы достаточно взаимосвязаны, - ответил губернатор Белгородской области.

Стоит отметить, что в новом учебном году в вузах региона выделили больше 6 000 бюджетных мест. И этого, по словам замминистра образования, достаточно, чтобы принять всех выпускников Белгородской области.