В Шебекино завершили обустройство площадки для выгула собак. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Шебекино Белгородской области завершили обустройство площадки для выгула и тренировок собак. Она расположена так, что соединяет четыре микрорайона города: Устинка, Маслозавод, Машзавод – и центральную часть города. Жители сами проголосовали за это проходное место в парке. Территорию осмотрел губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что для города это большое дело в плане развития.

- Незначительное событие, но в каждом городе, особенно в небольшом, должна быть качественная инфраструктура, которая позволяет безопасно выгуливать собаку в черте города с возможностью дрессировки, с возможностью разделить собак по породам. Мне кажется, это большое дело. И я очень рад, что мы, занимаясь восстановлением жилья, не забываем и о развитии города, - подчеркнул глава региона.