Еще в одном районе Белгородской области стартовали военно-исторические сборы «Армата»

Фото: пресс-служба администрации Ракитянского района.

В поселке Ракитное на базе средней школы №2 имени А. Цыбулёва стартовали военно-исторические сборы «Армата». Здесь до 25 августа пройдет пять смен.

Школьники живут в палаточном лагере в условиях, приближенных к армейским. Ребята изучают строевую подготовку, тактическую медицину, учатся разбирать и собирать автомат, стрелять из пневматического оружия, правильно действовать в ЧС. Важно, что занятия для подростков проводят инструкторы с реальным боевым опытом.

- Эти сборы – отличная возможность для ребят продемонстрировать свои физические и морально-волевые качества, попробовать справиться с трудностями жизни в полевых условиях, – отметил глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов.

Напомним, военно-исторические сборы «Армата» стартовали как пилотный проект министерства по делам молодежи области в 2022 году. Идея встретила большой позитивный отклик от подростков и их родителей, после чего было принято решение существенно увеличить масштабы. Для участия в сборах необходимо записаться в своем общеобразовательном учреждении.