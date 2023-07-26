В Белгороде 3 сентября состоится «Белгородский полумарафон». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«Белгородскому полумарафону» быть! Стала известна дата традиционного легкоатлетического праздника. В пресс-службе мэрии областного центра сообщили, что полумарафон состоится 3 сентября.

Организаторы подготовили для спортсменов четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21 км. Массовый старт будет дан на Соборной площади. Маршрут забега пройдет по центральным улицам Белгорода (автомобилистам стоит подготовиться к объездам).

Принять участие в полумарафоне сможет любой желающий бесплатно. Однако, как и прежде, необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

Подать заявку можно здесь до 25 августа.