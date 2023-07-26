Жители белгородского приграничья, потерявшие дома, получили новое жилье. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

25 июля губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи о т нового жилья еще нескольким семьям региона, потерявшим свои дома в результате обстрелов ВСУ. Глава региона отметил, что в ближайшее время еще 50 квартир готовы принять новоселов. Это семьи из Краснояружского и Белгородского районов, Валуйского и Шебекинского округов.

Отметим, из 1707 семей с выбором новых квартир и домов определились 1100. В регионе проделан огромный объем работы по восстановлению и строительству жилья для пострадавших. Вячеслав Гладков подчеркнул, что темпы нужно ускорить, чтобы семьи могли как можно скорее заселиться в новые дома.

Губернатор также добавил, что если ситуация позволит, мебель, которая осталась, помогут перевезти в новое жилье. Главы муниципальных образований готовы оказывать эту помощь.

- Ни один человек не останется без крыши над головой. Для нас очень важно, чтобы люди, которые за последнее время пережили много испытаний, остались жить в Белгородской области, - отметил глава региона.

Напомним, средства на приобретение жилья выделены из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина.