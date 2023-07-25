Утративших из-за обстрелов ВСУ имущество белгородцев освободят от земельного налога. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородцы, чье имущество пострадало в результате обстрелов ВСУ за 2022 2023 годы не будут платить налоги на землю и имущество. С инициативой освободить от уплаты налогов за нежилые объекты недвижимости, которые подверглись обстрелам, либо находится в зоне риска обстрелов со стороны Украины выступил губернатор Вячеслав Гладков. Депутаты Белгорода поддержали решение.

Такая мера поддержки определяется с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Списки объектов в адрес регионального ФНС будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года – не позднее 1 марта 2024 года.

- Данные меры налоговой поддержки, законопроект и его формулировки активно обсуждались в ходе заседания Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Белгородской области 28 июня 2023 года. Сегодня, по решению депутатов Белгородского городского Совета данная норма охватила не только объекты недвижимости нежилого назначения, но и объекты жилой недвижимости. На мой взгляд, это оправданное решение, и очень важно, что этой налоговой льготой сможет воспользоваться большее количество пострадавших людей. Инициатива депутатов областного центра является примером для других муниципалитетов области, - отметил председатель Общественного совета при Управлении ФНС России по Белгородской области, член Общественной палаты Белгородской области, Сергей Кравцов.