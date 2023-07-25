В Шебекинском округе Белгородской области открыли новую пожарную часть

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Сегодня в селе Большетроицкое Шебекинского городского округа открыли новую пожарно-спасательную часть – 50-ю по счету в Белгородской области. В современных реалиях она как никогда необходима. Раньше в случае ЧП пожарные ехали из Шебекино, теперь время прибытия спасателей сократится почти в два раза.

Подразделение, полностью созданное с нуля. Здание новой части было построено за счет средств муниципалитета. Пожарный расчет вновь созданного подразделения насчитывает 15 человек. В их арсенале спасателей – два специализированных пожарных автомобиля. В новом здании оборудованы боксы для спасательной техники, в наличии – современные системы управления и связи.

Новое подразделение будет обслуживать семь территориальных администраций: Большетроицкая, Белоколодезянская, Белянская, Бершаковская, Купинская, Максимовская и Первоцепляевская.

- Поздравляю Сергея Петровича Потапова и всех сотрудников Главного управления МЧС по Белгородской области с открытием 50-го подразделения! Чем сильнее наши спасатели, тем спокойнее жителям Белгородской области!