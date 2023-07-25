В Белгороде в среду обработают от клещей 4 общественных пространства

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Общественные пространства Белгорода продолжают обрабатывать от клещей. Очередная акарицидная обработка запланирована на завтра, 26 июля. В пресс-службе мэрии областного центра сообщили, что коммунальщики планируют «обезвредить» четыре площадки.

В графике на среду: Архиерейская роща с 7:00 до 11:00; Армячий лог с 11:30 до 14:00; Сквер Митрополита Макария и сквер на улице Есенина с 14:00 до 15:00.

Стоит отметить что акарицидный препарат не несет вред людям и теплокровным животным, однако рекомендуем воздержаться от посещения этих мест во время обработки и в течение 3 часов после нее. Если погода ухудшится, то график обработки может измениться.