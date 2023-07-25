Сильный ветер и +32 ожидают белгородцев 26 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 26 июля, на территории Белгородской области будет ветрено и жарко. По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южной четверти ночью 8-13 м/с, утром и днем местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 27-32 градусов.

В областном центре ночью 18-20 градусов со знаком плюс, днем воздух прогреется до 30-32 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендуют водителям перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. В летнюю пору особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно возите в машине воду и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Во время сильного ветра не оставляйте автомобиль под деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.