Анатолию Бурику и Любови Киреевой присвоят звания «Почетный гражданин города Белгорода»

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Белгородские депутаты на 63-й сессии определили кандидатов на звание «Почетный гражданин города Белгорода». Звание будет присвоено в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – 5 августа.

Звания удостоены Анатолий Моисеевич Бурик – заместитель председателя Белгородской местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Любовь Петровна Киреева – первый заместитель председателя Белгородской областной Думы, председатель Белгородского регионального отделения «Союз женщин России»

За кандидатуры проголосовали большинство депутатов - по 31 из 34. Для одобрения необходимо было набрать не менее 20 голосов.