В Белгородской области в июне возросла годовая инфляция. Фото: "КП" Архив

Годовая инфляция в Белгородской области в июне увеличилась с 3,10% до 3,66%. На рост цен в регионе, как и по всей стране, повлиял спрос на отдельные товары и услуги, ослабление рубля и усиление давления со стороны издержек производителей.

Больше всего ценник подскочил на непродовольственные товары, в частности, на автомобили. Повысились цены и в сфере услуг Белгородской области.

Увеличение стоимости продовольственных товаров связано в том числе с исчерпанием запасов овощей прошлого года, а цены на «свежие» импортные картофель и свеклу из-за ослабления рубля замедлили снижение. Ослабление рубля сказалось и на подорожании импортных компонентов кормов и оборудования, необходимого для производства куриного мяса.

Как поведет себя инфляция дальше, будет зависеть от изменения потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамики предложения, зависящей от масштаба и скорости импортозамещения и нормализации импорта, – с другой, сообщает Банк России.