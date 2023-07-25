Белгородцам показали фильмы Всемирного фестиваля уличного кино

30 июля белгородцам покажут семь кинолент непосредственно из конкурсной программы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде на набережной в парке Победы жители и гости города смогли посмотреть киноленты в рамках внеконкурсной программы Всемирного фестиваля уличного кино. 13 короткометражек молодых российских режиссеров прокрутили для зрителей областного центра на большом экране.

Зрители познакомились с небольшими кинолентами с жизненными историями, местами комедийными и даже с курьезными эпизодами о первой любви и настоящей дружбе.

Фестиваль уличного кино дает возможность начинающим российским кинематографистам показать свою работу многотысячной аудитории. Уже в следующее воскресенье, 30 июля, белгородцам покажут семь кинолент непосредственно из конкурсной программы.

Отметим, в 2023 году все мероприятия проводятся до 30 сентября. Фестиваль уличного кино – ежегодный зрительский просмотр лучших работ российского короткого метра, который проходит уже 10 раз по всей стране.