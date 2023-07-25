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НовостиОбщество25 июля 2023 13:06

В Белгороде дети ходили на секцию по футболу со справкой от косметолога

Из-за подложных документов о состоянии здоровья детей возбуждено уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В спортивной школе №6 в Белгороде воспитанники ходили на секцию по футболу без соответствующей ежегодной диспансеризации и медицинских допусков. По факту использования заведомо подложных документов о состоянии здоровья детей возбуждено уголовное дело. Об сообщили в прокуратуре Белгородской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что детей допустили на занятия со справками о прохождении медицинского осмотра, в которых есть подпись и печать врача – дерматолога-косметолога частной клиники. Эти же документы использовались и для допуска детей к соревнованиям и тренировкам. В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело.