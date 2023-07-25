Больше 2000 пар поженились этим летом в Белгородской области

Фото: соцсети Татьяны Слюсаренко.

В Белгородских ЗАГСах горячая пора. За первые два месяца лета зарегистрировано 2086 браков. Среди новоиспеченных летних молодоженов в Белгородской области зарегистрировано 9 женихов и 3 невесты старше 70 лет. Интересной статистикой поделилась начальник Управления ЗАГС региона Татьяна Слюсаренко.

По-прежнему самый популярный возраст среди женихов – 25-29 лет. А вот невесты «помолодели», чаше всего замуж выходят в 18-24 года.

Кстати, в Белгородской области можно провести обряд бракосочетания по старинным русским обычаям. Выездные церемонии проводят на территории просветительного центра «Город - крепость Яблонов» Корочанского района.

Здесь у ворот крепости молодоженов встретит ансамбль «Бехтеяночка» танцами и песнями, а князь и княгиня проведут по ковровой дорожке к столику для церемонии регистрации. По давним традициям молодые «скуют» свой брак под руководством настоящего кузнеца, а невеста спрядет счастливые нити судьбы.